صفعة لأردوغان..هاشتاج مقاطعة المنتجات التركية يتصدر المرتبة الثالثة عالمياً

"من يسعى لخراب بلادنا لن نساعده في بناء بلاده"، لليوم الثالث علي التوالي يتصدر هاشتاج مقاطعة المنتجات التركية، مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ، حتى وصل إلى المرتبة الثالثة عالمياً، بعد مشاركة الآلاف في الحملة الشعبية.

مقاطعة المنتجات التركية.. شركات أنقرة تعترف بالضرر وتتوسل للرياض

وامتدت الحملة إلى بلدان عربية أخرى أعلنت هي الأخرى حرباً على المنتجات التركية في أسواقها. وأثارت الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية قلقاً واسعاً في أوساط النخب السياسية التركية تتحدث عن أثر هذه المقاطعة على الاقتصاد الذي يعاني من أزمات.

دعوات مقاطعة المنتجات التركية‎ تصل تونس:

ووصلت دعوات مقاطعة المنتجات التركية الي تونس بعد انتشارها في المغرب والجزائر، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واشتكت شركات التصدير التركية، من تأخير تخليص بضائعها على حدود المغرب والجزائر، وسط تغيرات ملموسة في المعاملات التجارية، حيث عدّلت السلطات المغربية

اتفاقًا تجاريًا مع تركيا بما يسمح برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90%.

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كما أطلق رجال أعمال حملة شعبية واسعة لمقاطعة وحظر البضائع والمنتجات التركية، ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة.

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وقال عجلان العجلان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة، أدعو إلى عدم التعامل معها"، وشدّد خبراء اقتصاديون على أنه وحال قرار عربي ضد تركيا بمقاطعة بضائعها ومنتجاتها ومنع السياحة والاستثمار فيها.

سياسي تركي : كنت حذر الحكومة

التركية

ونسبت صحيفة "قرار" التركية لنائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي، محمد قوزال منصور، قوله "كنت أحذر الحكومة (التركية) منذ سنة ونصف من ردة فعل السعوديين ولم يرد أحد. كما تأتي إشارات مماثلة من دول مع السعودية مثل الإمارات والمغرب وتونـس. ولكن حكومتنا لا حياة لمن تنادي".. قالها تعليقاً على مقاطعة السعوديين والمغاربة المنتجات التركية.

وأشار نائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي إلى الأزمة الاقتصادية الحالية والآثار السلبية التي خلّفتها الجائحة، مشددًا على عدم القدرة على تحمل خسارة أي سوق، وأردف "على الرغم من كل المعلومات والوثائق والأدلة، فإن السعودية لم تفرض حظرًا رسمياً. إذا لم يتم حل المشكلة فإن إفلاس المُصدِّرين سيكون أمرًا حتميًا".

فإن الاقتصاد التركي سيخسر لما يقرب من 100 مليار دولار. ووفق متعاملين، واصلت الليرة التركية نزيفها أمام الدولار بعد تسجيلها انخفاضاً حاداً بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي وأسعار فائدة سلبية وحملة المقاطعة السعودية.

وشهدت دول المنطقة حملة شعبية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية، خصوصاً في المملكة العربية السعودية بهدف تسجيل موقف شعبي تجاه تصرفات الحكومة التركية وإرسال رسالة مباشرة لها.