إيران.. وفيات كورونا تتجاوز ثلاثين ألف حالة

أعلنت وزارة الصحةالإيرانية، اليوم السبت، فى بيانا لها أنه تم تسجيل 4.103 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 526.490، منهم 4.721 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 253 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 30.123.
ولفت البيان، إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 423.921، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4.482.263، وفقا لروسيا اليوم.
وتم تسجيل 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، وهي 27 إقليما في وضع صحي أحمربالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، كردستان.
و3 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : هرمزغان، فارس، غلستان.
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