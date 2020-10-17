جاسيندا أردرن تفوز بولاية ثانية كرئيسة وزراء نيوزيلندا

فازت جاسيندا أردرن بولاية ثانية كرئيسة وزراء نيوزيلندا وذلك بعد فرز نحو 90% من أصوات الناخبين والذي أظهر حصول (حزب العمال) بزعامة أردرن على 50% تقريبا من الأصوات، مقابل حصول (الحزب الوطني) المعارض الرئيسي بزعامة جوديث كولينز على 27% تقريبا.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، التي أوردت النبأ, اليوم السبت، أن عملية فرز الأصوات مازالت مستمرة، مشيرة إلى أن النتائج النهائية

سيتم الكشف عنها في غضون 3 أسابيع عقب الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة التي من بينها أصوات النيوزيلنديين المقيمين في الخارج.وقالت أردرن - في خطاب لها - "اليوم أظهرت نيوزيلندا دعمها الأكبر لحزب العمال منذ 50 عاما على الأقل"، مضيفة "يمكنني أن أعدكم أن حزبنا سيكون الحزب الذي يحكم لصالح الجميع".من جهتها قالت زعيمة الحزب الوطني جوديث كولينز إنها أجرت اتصالا هاتفيا بأردرن لتهنئتها على "النتائج المبهرة" التي حققها حزب العمال والاعتراف بهزيمتها في

الانتخابات العامة.

Advertisements

و كان قد توجه النيوزيلنديون السبت إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات عامة بعد ثلاث سنوات من زعامة حزب العمال بقيادة جاسيندا أرديرن.

حيث خاض السباق الانتخابي متنافسا مع حزب العمال الذي تقوده أرديرن 17 آخر بما في ذلك الحزب الوطني بقيادة جوديث كولينز وحزب نيوزيلاندا أولا بقيادة ونستون بيترز وهو أحد شركاء أرديرن في الائتلاف الحاكم.