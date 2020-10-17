الرئاسة الأمريكية توافق على طلب سلطات كاليفورنيا عقب الحرائق المدمرة

قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في تغريدة على "تويتر" : "لقد تحدثت للتو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وافق على طلب إعلان الكوارث الكبرى".

و وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلب سلطات ولاية كاليفورنيا للحصول

Advertisements

على أموال الإغاثة في حالات الكوارث لتنظيف الأضرار الناجمة عن حرائق مدمرة اجتاحت الولاية في الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

كما شكر نيوسوم الرئيس ترامب على اتخاذ

الإجراءات بشكل سريع.

وتسببت حرائق الغابات في احتراق أكثر من 4 ملايين فدان في ولاية كاليفورنيا، وهو ضعف إجمالي المساحة المحترقة عام 2018 الذي كان الأعلى على الإطلاق.

ووقعت خمسة من أكبر ستة حرائق في تاريخ الدولة في عام 2020، ولقي 31 شخصا مصرعهم، ودُمر أكثر من 9200 مبنى.