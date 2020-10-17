قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في تغريدة على "تويتر" : "لقد تحدثت للتو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وافق على طلب إعلان الكوارث الكبرى".
و وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلب سلطات ولاية كاليفورنيا للحصول
كما شكر نيوسوم الرئيس ترامب على اتخاذالإجراءات بشكل سريع.
وتسببت حرائق الغابات في احتراق أكثر من 4 ملايين فدان في ولاية كاليفورنيا، وهو ضعف إجمالي المساحة المحترقة عام 2018 الذي كان الأعلى على الإطلاق.
ووقعت خمسة من أكبر ستة حرائق في تاريخ الدولة في عام 2020، ولقي 31 شخصا مصرعهم، ودُمر أكثر من 9200 مبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الأمريكية توافق على طلب سلطات كاليفورنيا عقب الحرائق المدمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.