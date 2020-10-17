قوات الأمن الأفغانية تحبط محاولة تفجير دراجة نارية في إقليم لغمان

أحبطت قوات الأمن الأفغانية محاولة تفجير دراجة نارية مُحملة بالمتفجرات في إقليم لغمان.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم السبت أن الجماعات الإرهابية قامت بنقل دراجة نارية مُحملة بالمتفجرات إلى منطقة الينجار بإقليم لغمان بغرض استهداف مدنيين، غير أنه تمت مصادرتها من قبل قوات الأمن.

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يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات السلام بين الأطراف الأفغانية، بيد أن أفغانستان تشهد تصعيدا لوتيرة العنف وسط محادثات السلام.

و في وقت سابق من هذا الشهر كانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كان قد وقع وسط إقليم "لغمان"

قبل إلى 46 قتيلا ومصابا.

حيث إن 8 أشخاص قد لقوا مصرعهم في هذا الهجوم إلي جانب 4 مدنيين و4 من حراس حاكم الإقليم رحمة الله يرمل و الذيكان قد نجا من التفجير الذي استهدف موكبه.

إلي جانب أن 38 مدنيًا على الأقل قد أصيبوا في هذا الانفجار الذي لم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عنه حتى الآن.