المحمدية.. إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 4967 كيلوغرام من الشيرا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و967 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم حجز هذه الشحنات الكبيرة من مخدر الشيرا في عملية رصد وتتبع على مستوى مدخل مدينة المحمدية، حيث تم اعتراض مسار سيارة نفعية من الحجم الكبير وتوقيف سائقها الذي كان مكلفا بخفر المخدرات المحجوزة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي.