اتخذت السلطات المحلية، بمدينة المضيق قرارا بتشديد تدابير الحجر الصحي لمدة 15 يوما، ابتداء من اليوم السبت، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” فإن السلطات اتخذت قرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية على الساعة العاشرة ليلا، بينما سيتم إغلاق الأسواق على الساعة السادسة مساء.
كما سيتم إلزام جميع المحلات التجارية باحترام التدابير الوقائية المعمول بها، بينها توفر المعقمات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
وكانت عمالة المضيق الفنيدق قد سجلت خلال 24 ساعة الماضية 25 إصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع إصابات “كورونا” في المضيق..السلطات المحلية تشدد تدابير الحجر الصحي لمدة 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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