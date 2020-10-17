طقس اليوم السبت.. كتل ضبابية خلال الصباح و الليل مع تسجيل بعض السحب المنخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، تشكل كتل ضبابية خلال الصباح و الليل، مع تسجيل بعض السحب المنخفضة فوق السواحل الشمالية والوسطى.

كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى ركامية مع احتمال ضئيل لتواجد الرعد ونزول بعض القطرات المطرية، فوق مرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط ،ومن المحتمل كذلك فوق المنطقة الشرقية . وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية على العموم بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، بينما ستكون ضعيفة بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية و هضاب الفوسفاط. وستكون ما بين 16 و 25 درجة بالأقاليم الجنوبية ، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 18 و22 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 20 و24 درجة بالسواحل، ما بين 22 و26 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالمنطقة الشرقية، ما بين 25 و32 درجة بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 35 و40 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.