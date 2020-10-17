شرطة رأس الخيمة تدشن آلية مصفحة وزورقاً صنعا محلياً

السبت 17 أكتوبر 2020

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، آلية مصفحة تستخدم للمهام الخاصة بحضور العميد عبد الله منخس مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية والعقيد الركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة والعقيد ركن عبد الله بن سلمان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة وعدد من الضباط والحضور.



وأكد اللواء النعيمي أن شرطة رأس الخيمة تحرص كل الحرص على تعزيز أسطولها بأحدث الآليات والمعدات والأجهزة التي تواكب التطور وتسهم في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية، وتأتي الآلية الجديدة إضافة نوعية لما تتمتع به من جاهزية تمكنها من أداء مهام خاصة ذات مواصفات عالية و تمثل إضافة نوعية جديدة لأسطول آليات شرطة رأس الخيمة ، وتم صنعها محلياً وبمواصفات عالمية ووضعت تحت إشراف الفريق الأمني بالقيادة، وقد تم استخدام نوعية تصفيح عالية الأمان، ويعتبر تصميم الآلية الأول من نوعه لشرطة رأس الخيمة والتي تحرص دوما على تسخير كافة الإمكانيات المادية المتاحة لتطوير العمل وتقديم أفضل مستويات الخدمة الأمنية بما يتوافق والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الساعية لتعزيز الأمن والأمان وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث.

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واستمع قائد عام شرطة رأس الخيمة والحضور لشرح من العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب عن مميزات المركبة الجديدة وقدراتها على التعامل مع كافة السيناريوهات الأمنية.

وعلى صعيد متصل استعرض أفراد من شرطة رأس الخيمة زورق يستخدم للعمليات الخاصة و أعمال الأمن الداخلي و الذي انضم حديثاً للعمل، وأفاد العقيد ركن يوسف بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، باستعداد الزورق لتنفيذ مهام خاصة في الممرات المائية للإمارة وتأمين المنشآت الهامة المطلة على البحر، ويمتاز الزورق بالسرعة وخفة الوزن و تم تزويده بمحركات خاصة مما يساعده على المناورة السريعة ليسهل تنفيذ الأعمال الأمنية، كما يعتبر الزورق الجديد إضافة مميزة للقدرات الشرطية للتعامل مع الاحداث والأزمات في الميدان بصورة تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة بكفاءة وفاعلية.