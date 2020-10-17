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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تغلق شوارع في برلين عقب رصد شخص يحمل بندقية والان مع التفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2020
أدى رصد شخص يحمل بندقية ليلة الجمعة/السبت في برلين إلى إطلاق عملية شرطية واسعة بالقرب من مبنى بلدية العاصمة الألمانية بمشاركة قوات خاصة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن القوات قامت بتفتيش المنطقة المحيطة بمبنى "ألته مونتسه"، الذي كان في الماضي مصنعا قديما لسك العملات المعدنية، في حي ميته ببرلين، إلا أنها لم تعثر على أي أسلحة.
وكانت صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية ذكرت أنه تم القبض مؤقتا على عدة أفراد مشتبه بهم.
وتم إغلاق الشوارع المحيطة بدار البلدية ووزارة الداخلية المحلية لولاية برلين على نطاق واسع، ونشر قوات أمن بها حاملين لأسلحة آلية.
وبحسب الصحيفة، قال ثلاثة شهود إنهم رأوا رجلا يحمل بندقية، وأبلغوا الشرطة.
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