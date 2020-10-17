شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد: التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020 أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية.

Advertisements جاء ذلك خلال نشر سموه تغريدة عبر حسابه على "تويتر" وهو يتلقى التطعيم قال فيها أن :"التطيعم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية." وأضاف: اسم الشركة المصنعة للتطعيم هي" Sinopharm" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله بن زايد: التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.