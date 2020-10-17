شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: ألمانيا فى مرحلة خطرة وسنفعل كل شيء لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت ميركل - في الفيديو الأسبوعي لها - "على مدار اليوم نهارا وليلا يزداد عدد الإصابات الجديدة بسرعة فائقة، وينتشر الوباء مرة أخرى بسرعة وأسرع حتى أن المعدل تخطى بداياته منذ أكثر من ستة أشهر".
وتابعت: "انتهى الصيف المريح نسبيا الآن ولكن الأشهر الصعبة تنتظرنا".. متسائلة: "كيف سيكون الشتاء؟ وكيف سيكون عيد الميلاد؟".. داعية المواطنين إلى إخطار جهات الاتصال لكل شخص مصاب من أجل التوصل إلى قطع سلاسل العدوى، مطالبة كذلك كل الأفراد بالمحافظة على الحد الأدنى للمسافة مع الحرص على ارتداء واق للفم والأنف يتوافق مع قواعد النظافة.
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