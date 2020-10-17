شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تكسر حاجز الـ 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت بلجيكا اليوم 10192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، و 32 وفاة. وذكرت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وَفْقًا لهذه المعطيات إلى 202151 إصابة، و 10359وفاة.

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