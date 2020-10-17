الارشيف / اخبار العالم

سرقة 10 آلاف جرعة لقاح انفلونزا في المكسيك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة 10 آلاف جرعة لقاح انفلونزا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات المكسيكية إن أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح الأنفلونزا تعرضت للسرقة من شركة توزيع في المكسيك، بعد أسبوع واحد من سرقة ما يقرب من 38 ألف وحدة من أدوية السرطان.

وأصدرت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية بالمكسيك تنبيها صحيا بعد سرقة لقاح "فاكسيجريب"، الذي كان مخصصًا للمستشفيات العامة. وقالت اللجنة إنه تمت سرقة الجرعات من شاحنة نقل في 12 أكتوبر دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم العثور على 27 حقيبة من أدوية السرطان في أحد شوارع مكسيكو سيتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة 10 آلاف جرعة لقاح انفلونزا في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا