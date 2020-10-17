شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة 10 آلاف جرعة لقاح انفلونزا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
وأصدرت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية بالمكسيك تنبيها صحيا بعد سرقة لقاح "فاكسيجريب"، الذي كان مخصصًا للمستشفيات العامة. وقالت اللجنة إنه تمت سرقة الجرعات من شاحنة نقل في 12 أكتوبر دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال ممثلو الادعاء إنه تم العثور على 27 حقيبة من أدوية السرطان في أحد شوارع مكسيكو سيتي.
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