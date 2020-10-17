وزير التعليم يعلن بدء العام الدراسي للصفوف المنتهية بكليات الطب غدا

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، السبت، ببدء العام الدراسي للصفوف المنتهية بكليات الطب غدا الاحد.
واضاف، أن "المتقدمين للدراسات العليا أبناؤنا وأخوتنا ومن الواجب علينا رعايتهم وتوفير الأجواء الامتحانية المناسبة والإمكانات المتاحة، كما أرجو الاهتمام بالجانب النفسي والصحي في أثناء الامتحانات بما ينسجم ومكانة الصروح العلمية في التعامل رفيع المستوى منطلقين من مبادئ وقيم الأعراف الجامعية وحضارة العراق عبر العصور".
وتابع، "كما سيكون يوم غد بدء العام الدراسي ٢٠ ٢٠/ ٢٠٢١ للصفوف المنتهية في كليات الطب وبذلك نهيب بجامعاتنا عموماً وكليات الطب خصوصاً اتخاذ الاجراءات الوقائية الصحية وتوصيات لجنة الصحة والسلامة بدقة ومهنية من أجل الارتقاء بخريجينا أطباء المستقبل، حيث كان للأطباء والممرضين وآخرين أصحاب المواقف الغيورة التي عبرت بأدائها ومهنيتها أنهم الأصلاء في حب العراق وتحديات جائحة كورونا".
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