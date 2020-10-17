أرمينيا تنفي إسقاط أذربيجان مقاتلة تابعة لها

وقالت ستيبانيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية حول إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للجانب الأرميني في الـ17 من تشرين الأول، يعتبر تضليل آخراً".

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات المسلحة الأرمينية على خط التماس في ناغورني قره باغ.

