أرمينيا تنفي إسقاط أذربيجان مقاتلة تابعة لها

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، السبت، تصريحات باكو بشأن تدمير مقاتلة تابعة للقوات المسلحة الأرمينية من طراز "سو-25".
وقالت ستيبانيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية حول إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للجانب الأرميني في الـ17 من تشرين الأول، يعتبر تضليل آخراً".
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات المسلحة الأرمينية على خط التماس في ناغورني قره باغ.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات المسلحة الأرمينية على خط التماس في ناغورني قره باغ.
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