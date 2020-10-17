تطبيعية الكرة تستدعي بايش بسبب توقيعه لفريق شعبي

وذكرت الهيئة في بيان أن "الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تدعو لاعب المنتخب الوطني أبراهيم بايش، للحضور الى مقر الاتحاد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الاحد".

وانتشرت يوم امس صورة لبايش خلال توقيعه لاحد الفرق الشعبية في العاصمة بغداد.



تجدر الاشارة الى ان الهيئة التطبيعية كانت قد منعت اللاعبين من اللعب مع الفرق الشعبية.