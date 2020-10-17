2020-10-17 | 11:34
1,632 مشاهدة
استدعت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لاعب نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني ابراهيم بايش للحضور الى مقر اتحاد الكرة يوم غد الاحد.
وذكرت الهيئة في بيان أن "الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تدعو لاعب المنتخب الوطني أبراهيم بايش، للحضور الى مقر الاتحاد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الاحد".
وانتشرت يوم امس صورة لبايش خلال توقيعه لاحد الفرق الشعبية في العاصمة بغداد.
تجدر الاشارة الى ان الهيئة التطبيعية كانت قد منعت اللاعبين من اللعب مع الفرق الشعبية.
وانتشرت يوم امس صورة لبايش خلال توقيعه لاحد الفرق الشعبية في العاصمة بغداد.
تجدر الاشارة الى ان الهيئة التطبيعية كانت قد منعت اللاعبين من اللعب مع الفرق الشعبية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيعية الكرة تستدعي بايش بسبب توقيعه لفريق شعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.