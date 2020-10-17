نشرت مديرية الدفاع المدني، صوراً لعملية إخماد حريق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني "البارتي" في منطقة الكرادة ببغداد، الذي أضرمه متظاهرون صباح السبت، بعد اقتحامهم المقر احتجاجاً على تصريحات القيادي في الحزب هوشيار زيباري، التي وصفت بأنها "مسيئة للحشد الشعبي". ووفقاً لبيان أصدرته المديرية وتلقت الخليج 365 نسخة منه، فإنه "بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان تمكنت 10 فرق اطفاء من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى الحزب الديمقراطي في منطقة الكرادة ساحة التحريات بعد ان طوقت الحادث ومنعت النيران من التوسع إلى الابنية القريبة المجاورة".



وأضاف البيان أن "فرقنا باشرت باقتحام الحريق والسيطرة عليه وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية تذكر". وأدناه الصور التي تُظهر الأضرار الناجمة عن الحريق:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الأضرار الناجمة عن حريق مقر 'البارتي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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