دولة أوروبية تسجّل ارتفاعا قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا

وذكر بيان للمجلس، أنه "تم تسجيل 6410 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 5992 حالة، وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا".وأضاف المجلس أن" 109 مرضى توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5517 حالة وفاة".

وتجاوز العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا خمسة آلاف حالة في تشرين الأول، مما دفع الحكومة الأوكرانية إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.

