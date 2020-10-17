أسقطت حكومتين.. مسيرات بلبنان في الذكرى الأولى للانتفاضة

يستعد اللبنانيون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق انتفاضتهم، التي شكلت فصلا جديداً في تاريخهم؛ حيث نجحت احتجاجاتهم في إسقاط حكومتين خلال أشهر.



واطلقت دعوات إحياء هذه المناسبة بعد ظهر السبت، في مختلف المناطق فيما سيكون التجمع الرئيسي في بيروت، استعادة للذكرى الأولى للانتفاضة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، استجاب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري لمطالب المحتجين وقدم استقالته للرئيس ميشال عون، ومنذ هذا الوقت لم تشهد البلاد استقرارا لمدة طويلة.

أما حسان دياب فسارع إلى تقديم استقالته في 10 أغسطس/آب الماضي، بعد أيام من مرفأ بيروت وتزايد الاحتجاجات ضد حكومته المكونة من 20 وزيراً.

ومن العاصمة سيتم تنظيم مسيرات تنتهي أمام مرفأ بيروت؛ حيث كان الانفجار الكارثة في 4 أغسطس/آب الماضي، وأدى إلى تدمير مناطق واسعة منها وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.



ومنذ الصباح بدأت التحضيرات في ساحات المناطق وخاصة في ساحة الشهداء بوسط بيروت، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الانتفاضة، فيما خرجت الجموع إلى ساحة الشهداء للمشاركة.

ووفق البرنامج الذي وزعته مجموعات الناشطين، فسيتم تنظيم وقفات موحدة في ساحات الثورة في المناطق وهي، حلبا وطرابلس وزغرتا وجونية وعاليه وصيدا وصور والنبطية وحاصبيا وزحلة وبعلبك، وذلك بشعارات واحدة وعنوان موحد هو "المواجهة مستمرة حتى تحقيق العدالة".





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أما في بيروت، فستنطلق مسيرة مركزية من "جسر الرينغ" (وسط بيروت)، مرورا بمقر مصرف لبنان المركزي لتنتهي أمام مدخل مرفأ بيروت.

وفي البقاع كانت "مجموعة زحلة" تنتفض عند منتصف الليل شعلة الثورة التي انطلقت من بعلبك ومرت بمناطق بقاعية وصولاً الى زحلة، ثم سلّمت الشعلة لثوار تعلبايا في البقاع، لتستكمل مسيرتها لساحة الشهداء في بيروت وتلاقي شعلة سائر المناطق اللبنانية عند مرفأ بيروت في الذكرى السنوية الأولى لثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول.

في الموازاة، انطلقت مسيرة من الزاهرية في طرابلس (شمال لبنان) وصولاً إلى ساحة النور.

بينما تستعد مجموعات من الحراك في صيدا (الجنوب) لإحياء ذكرى الانتفاضة عبر سلسلة تحركات تنطلق عند الثالثة بعد الظهر من أمام الملعب البلدي عند مدخل المدينة الشمالي، بمسيرة سيارات تجوب الشوارع والأحياء وصولا إلى ساحة تقاطع ايليا عند الرابعة، يتزامن ذلك مع مسيرات على الأقدام من نقاط تجمع أخرى.





كما ستنطلق من صيدا حافلات تقل شبابا من الحراك للمشاركة في التحرك المركزي في بيروت إحياء للذكرى.

وكانت صيدا شهدت أمس وقفات احتجاجية أمام السرايا الحكومية ومصرف لبنان ومؤسسة الكهرباء، جدد فيها المحتجون المطالبة بمحاكمة الفاسدين وبقضاء عادل.

وستستكمل أيضا أنشطة احتفال الذكرى السنوية الأولى، غداً الأحد، حيث سينظم مساء، وفق البرنامج، حفلة موسيقية في تحية فنية بمناسبة هذه الذكرى تبث على قناة يوتيوب، يشارك فيها الفنانون اللبنانيون أميمة الخليل وخالد الهبر وزياد سحاب ومازن السيد وعلي النجار وفرقة "الراحل الكبير" وكورال الفيحاء.