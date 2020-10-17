قربان سوجا يثير أزمة بين طوكيو وسيؤول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار قربان، أرسله رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إلى مزار ياسوكوني المثير للجدل لقتلى الحرب بوادر أزمة مع كوريا الجنوبية.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد قالت السبت، إن رئيس الوزراء الياباني أرسل قربانا إلى مزار ياسوكوني المثير للجدل لقتلى الحرب تزامنا مع مهرجان الخريف بالمزار.
ويعد هذا أول قربان يقدمه سوجا للمزار منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان تعليقا على ذلك، إن حكومة سول "تبدي أسفها العميق لأن الحكومة اليابانية وزعماء الكونجرس قد أرسلوا مرة أخرى قربانا لمزار ياسوكوني الذي يمجد الغزوات اليابانية السابقة".
وكان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يرسل بانتظام قرابين من خلال أحد مساعديه في ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية وخلال مهرجانات الربيع والخريف في المزار، ولكنه امتنع عن الزيارة بصفة شخصية لتجنب إثارة غضب الصين وكوريا الجنوبية.
وتنظر بكين وسيؤول إلى هذا المزار في طوكيو بوصفه رمزا للعدوان العسكري الياباني السابق لأنه يكرم إلى جانب قتلى الحرب 14 من زعماء اليابان في وقت الحرب والذين أدانتهم محكمة تابعة للحلفاء بوصفهم مجرمي حرب .
وأثارت زيارة آبي للمزار في 2013 غضبا في كوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى إبداء الولايات المتحدة "خيبة أملها".
وما زالت العلاقات بين طوكيو وسول متوترة بسبب الذكريات المريرة لاستعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 حتى عام 1945 بما في ذلك الخلاف بشأن تعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل في مواقع يابانية أثناء الحرب. وتقول طوكيو إن المسألة سويت بموجب اتفاقية 1965 لتطبيع العلاقات الثنائية.
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