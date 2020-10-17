حزب جاسيندا يتجه للفوز بانتخابات البرلمان في نيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت استطلاعات مبدئية، السبت، أن حزب العمال في نيوزيلندا بزعامة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن حقق تقدما مبكرا في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد.
وتواجه زعيمة حزب العمال أرديرن (40 عاما) زعيمة الحزب الوطني جوديث كولينز (61 عاما) في هذه الانتخابات لتشكيل البرلمان الـ53 في البلاد والتي تعد استفتاء على فترة حكم أرديرن التي بدأت قبل ثلاث سنوات.
وقالت مفوضية الانتخابات إنه بعد فرز سبعة في المئة من الأصوات حصل حزب العمال على 50.3 % من الأصوات مقابل 25.9 % للحزب الوطني المعارض مع 7٪ من الأصوات.
ومن بين شركاء حزب العمال الحاليين في الائتلاف الحاكم حصل حزب نيوزيلندا أولاً القومي على 2.2 % وحزب الخضر 8.7 %.
وكانت استطلاعات للرأي قبل الانتخابات قد أظهرت تقدم حزب العمال بفارق كبير.
وأشارت الاستطلاعات في البداية إلى أن أرديرن في طريقها لتشكيل حكومة من حزب العمال فقط لتصبح أول حكومة أغلبية صريحة منذ أن تبنت نيوزيلندا نظام التصويت النسبي في عام 1996، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أنها قد تحتاج من جديد إلى دعم حزب الخضر الصغير.
وكانت الانتخابات قد أجلت شهرا بعد تسجيل إصابات جديدة بكوفيد -19 في أوكلاند مما أدى إلى فرض عزل عام في ثاني في أكبر مدينة في البلاد.
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