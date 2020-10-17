شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب إضراب.. إلغاء رحلات جوية في اليونان يومي الأحد والاثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 يتعين على المسافرين جوا من اليونان وإليها أن يتوقعوا مشاكل كبيرة يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين، حيث سيتوقف مراقبو الحركة الجوية وموظفو الطيران المدني عن العمل لعدة ساعات في إطار إضراب.

وناشدت شركات الطيران اليونانية المسافرين بالاتصال بشكل عاجل بالشركة التي حجزوا لديها، أو إعادة الحجز. Advertisements كما أعلن أكبر مطار في العاصمة أثينا عبر موقعه الالكتروني، اليوم السبت ، إلغاء العديد من الرحلات الجوية. وتطالب نقابات مراقبي الحركة الجوية وموظفي الطيران المدني بزيادة الأجور وتعيين مزيد من الموظفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب إضراب.. إلغاء رحلات جوية في اليونان يومي الأحد والاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.