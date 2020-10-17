عبد الله بن زايد: التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية.



جاء ذلك خلال نشر سموه تغريدة عبر حسابه على "تويتر" وهو يتلقى التطعيم قال فيها أن :"التطيعم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية."

وأضاف: اسم الشركة المصنعة للتطعيم هي" Sinopharm" .

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