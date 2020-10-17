شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أذربيجان تعلن مقتل 12 مدنياً وإصابة 40 في قصف على مدينة جانجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت أذربيجان اليوم السبت إن 12 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين في مدينة جانجا جراء قصف من قوات أرمينية.



وذكر مكتب المدعي العام أن قذيفتين سقطتا على مبنيين سكنيين في ثاني كبرى مدن البلاد.

ولم يرد بعد تعقيب من أرمينيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تعلن مقتل 12 مدنياً وإصابة 40 في قصف على مدينة جانجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.