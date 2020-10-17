شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وبعد.. حي الأسمرات من مكان غير آمن 2015 إلى منطقة متكاملة المرافق 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الدولة المصرية في تحويل العديد من المناطق العشوائية إلى مدن وأحياء راقية متكاملة الخدمات، في إطار خطة قومية للقضاء على العشوائيات غير الآمنة، من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وكان "حي الأسمرات" من بين الأحياء العشوائية التي تحولت إلى مناطق متطورة وآمنة. وسعت الدولة جاهدة إلى توفير الحياة الكريمة لسكان حي الأسمرات، من خلال تطويرها على عدة مراحل تضمنت مشروعات متكاملة الخدمات، حيث تضم المرحلة الثالثة فقط من تطوير الحي تشييد 7300 وحدة سكنية على الأقل، تتضمن تصميم مختلف للعمارات المشيدة هناك، بعدها كانت منطقة عشوائية وغير آدمية . Advertisements

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