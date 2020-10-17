شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يبدأ المائدة المستديرة لمناقشة السياسة الضريبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، المائدة المستديرة التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، لمناقشة فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية والتى يشارك فيها ممثلون عن وزارة المالية ورؤساء المصالح الضريبية، وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدنى.

وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أكد من قبل أن السياسـات الضريبيـة أحد الوسائل الفاعلة فـى تحقيـق العدالـة الاجتماعية والحـد مـن التفـاوت الاجتماعى فى إطار عملية التنمية المستدامة.

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ومن المقرر أن ينظم المجلس عددا من الفاعليات حتى نهاية العام الجارى يوم 28 أكتوبر، حيث يعقد ندوة حول حقوق الإنسان فى ظل الممارسات الإعلامية بمشاركة مجموعة من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات، يوم 9 نوفمبر يعقد ندوة دولية حول مبدأ الحق فى الحياة أقدس حقوق الإنسان وما يتصل به من حقوق أخرى فى المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء ومختصين فى هذا الحق وذلك استمرارًا لأنشطه ذات صلة بحقوق الإنسان ممتدة لنهاية العام .