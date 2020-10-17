أريانة / حالة وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ولاية أريانة اليوم، الجمعة 16 أكتوبر 2020، حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لكهل قاطن بمنطقة النحلي من معتمدية قلعة الأندلس، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس بالجهة منذ إنتشار الجائحة إلى نحو 37 حالة، منها 32 حالة وفاة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.
كما أشار ذات التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، إلى تسجيل نحو 99 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، من يوم 13 أكتوبر وإلى غاية اليوم الجمعة 16 اكتوبر الجاري، ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة بالجهة إلى 1446 إصابة، منها 1377 إصابة محلية و69 إصابة مستوردة.
وقد توزعت الإصابات المسجلة بالفيروس في الجهة بين 762 إصابة في صفوف الإناث، و684 إصابة لدى جنس الذكور، فيما إرتفع عدد المتاعفين من الفيروس إلى نحو 1057 حالة شفاء تام.
وسجلت الجهة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، 549 إصابة محلية مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 275 إصابة لدى جنس الإناث و274 لدى الذكور، في حين بلغ عدد الوفيات بالفيروس 16 حالة وفاة، وحالات الشفاء التام 194 حالة .
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