قفصة / وفاة جديدة بكورونا وعدد الإصابات يبلغ 396 حالة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقفصة عن تسجيل وفاة جديدة بسبب عدوى فيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات جرّاء هذا الوباء منذ بدء إنتشاره 2 مارس الماضي، إلى 8 وفيّات.
كما أضافت الادارة أن العدد الجملي للإصابات منذ يوم 2 مارس إلى يوم 15 أكتوبر 2020 : 396 تتوزع كالآتي:
* 215 حالة شفاء
* 8 حالات وفاة (1 بالقصر، 1 بالرديف،1 بالمتلوي، 5 بقفصة الجنوبية)
* 173 حالة مازالت حاملة للفيروس تتوزع كالآتي:
* 129 قفصة الجنوبية
* 14 القطار
* 12 القصر
* 06 قفصة الشمالية
* 04 أم العرائس
* 01 المتلوي
* 01 زانوش
* 03 الرديف
* 01 سيدي عيش
* 02 المظيلة
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