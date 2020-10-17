قفصة / وفاة جديدة بكورونا وعدد الإصابات يبلغ 396 حالة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقفصة عن تسجيل وفاة جديدة بسبب عدوى فيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات جرّاء هذا الوباء منذ بدء إنتشاره 2 مارس الماضي، إلى 8 وفيّات.

كما أضافت الادارة أن العدد الجملي للإصابات منذ يوم 2 مارس إلى يوم 15 أكتوبر 2020 : 396 تتوزع كالآتي: