القضاء الفرنسي يوجّه تهمة "تشكيل عصابةٍ إجراميّة" لنيكولا ساركوزي

وجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في إحتمال أن يكون قد حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، حسب ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأتى توجيه التهمة بعد جلسات إستجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد رفضت في سبتمبر الماضي غالبية الشكاوى التي تقدم بها ساركوزي ومقربون منه طعنا بالتحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007.

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وكان الرئيس السابق قد أوقف إحترازيا في إطار التحقيق في مارس.