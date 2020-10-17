أذربيجان تعلن تدمير طائرة سو 25 تابعة للقوات الأرمينية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، اليوم السبت، "أنه تم تدمير طائرة من طراز سو 25 تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، والتي حاولت شن غارات جوية على مواقع وحداتنا في اتجاه مدينة جبرائيل، بنيران موجهة بدقة من وحدات دفاعنا الجوي".
ومن جانبها نفت وزارة الدفاع الأرمينية بيان باكو بتدمير مقاتلة سو - 25 ووصفتها بأنها تشويه آخر للحقائق، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية : "أن بيان وزارة الدفاعالأذربيجانية بأن طائرة سو - 25 التابعة للقوات الأرمنية تم اسقاطها في 17 أكتوبر هي معلومات خاطئة أخرى"
هذا وأعلن المركز الإعلامي الموحد التابع للحكومة الأرمينية، يوم الأربعاء الماضي، عن تدمير 541 قطعة من المدرعات بالإضافة إلى 176 طائرة مسيرة أذرية منذ بداية تصعيد النزاع في قره باغ.
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قرهباغ والمناطق المتاخمة له، في 27 سبتمبر الفائت، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.
ويذكر أنه في فجر الـ 10 من أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.
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