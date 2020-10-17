باكو: الهجوم الصاروخي على مدينة كنجة جريمة حرب

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، خلال كلمته للشعب الأذربيجاني أن الهجوم الصاروخي على مدينة كنجة جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أنه "إذا كان المجتمع الدولي لا يريد معاقبتهم، فسوف نعاقب المسؤولين، سنعاقبهم في ساحة المعركة، سنرد".

وأعلنت السلطات الأذربيجانية في وقت سابق عن هجمات صاروخية على مدينة كنجة ومينغيتشفير، وأفادت الأنباء عن

سقوط 13 قتيلا وإصابة 52 بجروح، ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان معلومات باكو حول شن هجوم من الأراضي الأرمنية على أذربيجان، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويذكر أنه في فجر الـعاشر من أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني

والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.

وكانت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان قد تجددت، في 27 سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.