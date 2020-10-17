البنتاغون الأمريكى يحذر تركيا بشأن اختبارمنظومة صواريخ اس-400

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، فى بيان أن البنتاغون على علم بالتقارير حول اختبار محتمل لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400 من قبل تركيا، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تدين بشدة الاختبار.

و حذر هوفمان، خلال البيان تركيا من عواقب وخيمة، وفقا لسبوتنيك.

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي، أن تركيا اختبرت في الواقع نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400.

وجاء في بيان المتحدث باسم البنتاغون: "لقد كنا واضحين،

تشغيل نظام S-400 لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، نحن نعترض على شراء تركيا للنظام، ونشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتشغيله".

وتابع البيان: "نحن نعترض على شراء تركيا للنظام، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتشغيله".

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وأضاف البنتاغون "لا ينبغي تفعيل هذا النظام. القيام بذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية".

وأشار المسؤول إلى أنه "تم بالفعل تعليق حصول تركيا من مقاتلات F-35 الأمريكية، لا يزال البرنامج ونظام إس -400 يشكلان عائقا أمام التقدم في أي مجال آخر في العلاقات الثنائية".

يذكر أن أعضاء في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع، الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخباراتية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، وإعادة هذه المعلومات إلى موسكو.