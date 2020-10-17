النمسا إصابة وزير خارجيتها بفيروس كورونا

قالت المتحدثة باسم الخارجية النمساوية، اليوم السبت، أنه ثبتت إيجابية اختبارات أجراها وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ لفيروس كورونا.

وأوضحت المتحدثة، أن شالنبرغ ربما التقطه عدوى فيروس كورونا في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضافت المتحدثة "كإجراء احترازي سيتم اختبار جميع أعضاء الحكومة اليوم السبت، إذ يشتبه في أن شالنبرغ ربما أصيب في مجلس

الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ يوم الاثنين" ، مضيفة أن لم تظهر أي أعراض لكنه اكتشف إصابته بالفيروس في اختبار روتيني.

في سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويليامز، أمس الجمعة، عن حجر نفسها صحيا، وإلغاء مشاركتها في اجتماع الحكومة في بروكسل، المقرر بعد ظهر اليوم، لمناقشة

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تطورات ارتفاع معدلات تفشي الوباء في البلاد، وذلك بعد اشتباهها بظهور أعراض فيروس كورونا، مؤكدة سلبية تحاليل كوفيد-19 لفريق عملها.

وكتبت ويليامز، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أمس الجمعة: "لن أشارك في الاجتماع المقرر اليوم. لأنني أعاني من أعراض غير مؤكدة، بفيروس كورونا".

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، "لذلك نصحني الطبيب بتوخي الحذر، وبعزل نفسي، وإجراء اختبار للفيروس"، ونوهت: "لا توجد حالات إيجابية بالوباء في فريق عملي أومع زملائي، أنا وهم دائما نتبع الإجراءات".