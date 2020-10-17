الارشيف / اخبار العالم

النمسا إصابة وزير خارجيتها بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت المتحدثة باسم الخارجية النمساوية، اليوم السبت، أنه ثبتت إيجابية اختبارات أجراها وزير الخارجية  ألكسندر شالنبرغ لفيروس .

وأوضحت المتحدثة، أن شالنبرغ ربما التقطه عدوى فيروس كورونا في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضافت المتحدثة "كإجراء احترازي سيتم اختبار جميع أعضاء الحكومة اليوم السبت، إذ يشتبه في أن شالنبرغ ربما أصيب في مجلس

الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ يوم الاثنين" ، مضيفة أن لم تظهر أي أعراض لكنه اكتشف إصابته بالفيروس في اختبار روتيني.

في سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويليامز، أمس الجمعة، عن حجر نفسها صحيا، وإلغاء مشاركتها في اجتماع الحكومة في بروكسل، المقرر بعد ظهر اليوم، لمناقشة

Advertisements
تطورات ارتفاع معدلات تفشي الوباء في البلاد، وذلك بعد اشتباهها بظهور أعراض فيروس كورونا، مؤكدة سلبية تحاليل كوفيد-19 لفريق عملها.

وكتبت ويليامز، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أمس الجمعة: "لن أشارك في الاجتماع المقرر اليوم. لأنني أعاني من أعراض غير مؤكدة، بفيروس كورونا".

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، "لذلك نصحني الطبيب بتوخي الحذر، وبعزل نفسي، وإجراء اختبار للفيروس"، ونوهت: "لا توجد حالات إيجابية بالوباء في فريق عملي أومع زملائي، أنا وهم دائما نتبع الإجراءات".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمسا إصابة وزير خارجيتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا