علييف يؤكد سيطرة أذربيجان على مدينة فضولي فى كاراباخ

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، في كلمة للشعب الأذربيجاني، أن جيش بلاده سيطر على مدينة فضولي بمرتفعات إقليم كاراباخ.

و أكد علييف، أنه تم تحرير قرى غوتشاخميدلي، وتشيمن، وجوفارلي، وبيراخميدلي، وموصبيلي، وإشيغلي، وديديلي في منطقة فضولي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في

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عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأدى الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم

يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.

واتهمت أذربيجان أرمينيا، منتصف ليل الجمعة، بقصف عدد من مدنها، فيما نفت الأخيرة الاتهام في الوقت الذي تستمر فيه الهدنة الإنسانية، التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي خلال النزاع بشأن إقليم ناغورني كاراباخ.

وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، عبر تويتر إن "القوات المسلحة الأرمينية تخفت بستار الهدنة الإنسانية وواصلت ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب بقصف مدينتي مينجا تشيفير وغنجة"، مشيرا لوقوع أضرار وإصابات.