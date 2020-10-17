قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، في كلمة للشعب الأذربيجاني، أن جيش بلاده سيطر على مدينة فضولي بمرتفعات إقليم كاراباخ.
و أكد علييف، أنه تم تحرير قرى غوتشاخميدلي، وتشيمن، وجوفارلي، وبيراخميدلي، وموصبيلي، وإشيغلي، وديديلي في منطقة فضولي، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في
وأدى الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لميتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.
واتهمت أذربيجان أرمينيا، منتصف ليل الجمعة، بقصف عدد من مدنها، فيما نفت الأخيرة الاتهام في الوقت الذي تستمر فيه الهدنة الإنسانية، التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي خلال النزاع بشأن إقليم ناغورني كاراباخ.
وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، عبر تويتر إن "القوات المسلحة الأرمينية تخفت بستار الهدنة الإنسانية وواصلت ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب بقصف مدينتي مينجا تشيفير وغنجة"، مشيرا لوقوع أضرار وإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر علييف يؤكد سيطرة أذربيجان على مدينة فضولي فى كاراباخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.