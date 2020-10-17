عداد إصابات كورونا يواصل الارتفاع حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 11:21 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الحكومات لكبح جماح الفيروس القاتل .

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 39 مليونا و593 ألفا و885 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و109 آلاف و946 وفاة، السبت.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 29 مليونا و658 ألفا و658 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

13 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 16 أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة مع 24 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة لأن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت أنه جرى تسجيل 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقارنة مع 10 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

419 وفاة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 6751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و419 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 841661 إصابة و85704 وفيات.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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5.2 مليون إصابة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 754 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و30914 حالة إصابة جديدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 5.2 مليون إصابة مؤكدة و153214 حالة وفاة.

ارتفاع إصابات ألمانيا لـ348557

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 7830 حالة إلى 348557 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9767.

إصابة واحدة في ولاية فيكتوريا الأسترالية

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، السبت، وذلك في أدنى مستوى منذ مطلع يونيو/ حزيران.

وتخضع مدينة ملبورن عاصمة الولاية لأشد إجراءات العزل العام منذ 3 أشهر، ويعتزم دانيال أندروز رئيس حكومة الولاية عرض خطط تخفيف القيود يوم الأحد.

وكان مسؤولو الولاية، وهي بؤرة انتشار الوباء في أستراليا، قالوا إنهم سيخففون قيود العزل عندما يقل متوسط العدد اليومي للإصابات عن 5 حالات على مدار أسبوعين.