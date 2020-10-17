الأزهر يدين حادثة طعن باريس ويدعو لاحترام الرموز الدينية

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 11:21 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أدان الأزهر الشريف، السبت، الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن قيام شخص إرهابي بقتل مدرس وقطع رأسه ، بسبب عرضه صور عن كاريكاتيرية عن النبي محمد .

وأكد الأزهر في بيان، رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وشدد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية.

وطالب الأزهر بالابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، وتحلي الجميع بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الآخرين.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون توجه، مساء أمس الجمعة، إلى كونفلان سانت أونورين في شمالي غرب باريس حيث قُطع رأس أستاذ تاريخ بعد الظهر على يد مهاجم أردته الشرطة.

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وكان قد قال مسؤولون إن رجلا ذبح معلما بإحدى المدارس الإعدادية أمام مدرسته في إحدى ضواحي العاصمة باريس بعد أن كان المدرس قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وقتلت الشرطة الجاني بالرصاص على بعد بضعة شوارع من مكان الحادث الذي وقع مساء الجمعة في ضاحية سكنية شمال غرب باريس.

وقال ممثل للشرطة إن ضحية هجوم الجمعة قتل إثر إصابته بعدة طعنات في الرقبة. وقال مصدر في جهة لإنفاذ القانون إن رأس المعلم قطعت في الهجوم.

وقالت محطة (بي.إف.إم.تي.في) الفرنسية إن المهاجم عمره 18 عاما وولد في موسكو.

وذكر مصدر في الشرطة أن شهودا سمعوا المهاجم يهتف “الله أكبر”. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يجري التأكد من هذه المعلومات.

وقع الهجوم في الشارع أمام المدرسة التي كان يعمل بها القتيل في ضاحية كونفلانس سانت أونورين بشمال غرب باريس.