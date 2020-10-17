مركز جديد لتسليح البرنامج النووي… “المقاومة الايرانية” تفضح خروقات طهران

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 11:21 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 10:58 صباحًا

عقد المكتب التمثيلي الأمريكي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مؤتمرا عبر الإنترنت، في واشنطن، كشف خلاله عن استمرار نظام طهران في خروقاته وإنشائه مركزا جديدا لتسليح البرنامج النووي‌، كما كشف فيه عن تفاصيل تطوير طهران برنامجها النووي، ومنشآته الجديدة لصنع القنابل النووية، مقترنة بصور من الأقمار الصناعية وأسماء المسؤولين الرئيسيين المعنيين.

وذكرت المقاومة الإيرانية أن منظمة الابتكار والبحث الدفاعي، المعروفة باختصارها “سبند”، هي المؤسسة داخل وزارة الدفاع التي تتابع المشروع.

ولفتت إلى أن وزارة الدفاع تخضع لسيطرة شديدة من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني.

واستنادا إلى معلومات استخبارية سرية للغاية، حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق (المقاومة) من داخل النظام، واصلت “سبند” عملها بعد خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الموقع في 2015.

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ورغم توقيع الاتفاق، إلا أن وزارة الدفاع وقوات الحرس الإيرانيين استمرا بأنشطتهما لبناء سلاح نووي، وهو ما سبق أن كشفت عنه المقاومة الإيرانية، في 2017.

وبحسب المصدر نفسه، فقد قامت “سبند” ببناء موقع جديد في منطقة سرخة حصار شرقي العاصمة طهران.

وطبقا لإحداثيات الأقمار الصناعية، يوجد الموقع الجديد على طريق دماوند السريع، شرقي طهران، على بعد كيلومترين من طريق الخروج المؤدي إلى سرخة حصار.

ويقع موقع خوجير في شرق طهران بالقرب من نهر جاجرود، ويوجد فيه مجمعان لصناعة الصواريخ، وهما “همت” و”باقري”، أبرز مواقع تصنيع صواريخ النظام الباليستية.

ويضم كلا المجمعين الصناعيين عدة مصانع ووحدات تصنيع تقع في أنفاق ومنشآت تحت الأرض.

وأكدت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، أن الموقع السري الجديد يثبت أن الاتفاق لم يمنع طهران من الحصول على الأسلحة النووية التي تعتبر حجر الزاوية باستراتيجيتها للبقاء، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.