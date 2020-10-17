الولايات المتحدة.. اللقاح المضاد لكوفيد-19 لن يكون جاهزا قبل الانتخابات الرئاسية

توقعت شركة “فايزر” الأمريكية العملاقة للأدوية أن تتقدم بطلب ترخيص للاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكوفيد-19 في آواخر نونبر المقبل، أي بعد نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من الشهر نفسه.

وقال رئيس “فايزر” ومديرها التنفيذي، ألبرت بورلا، في رسالة مفتوحة، اليوم الجمعة، إن “فايزر” ستتقدم في وقت قريب بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بعد توافر بيانات السلامة في الأسبوع الثالث من نونبر المقبل.

وأضاف بورلا “لقد قلت سابقا إننا نعمل بسرعة العلم، وهذا يعني أننا قد نعرف ما إذا كان لقاحنا فعالا أم لا بحلول نهاية أكتوبر”.

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وهذا الإعلان يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تحوز على لقاحين جاهزين بنهاية العام، مع توجه شركة “موديرنا” في “ماساشوستس” للتقدم في 25 نونبر للحصول على ترخيص للقاحها.

وتريد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن يثبت اللقاح فعاليته وسلامته، في حين يتعين على شركة “فايزر” إثبات قدرتها على إنتاج جرعات لقاح بكميات كبيرة.

وقد طلبت إدارة الغذاء والدواء، التي ترخص لشركات الأدوية توزيع منتجاتها في الولايات المتحدة، من مطوري اللقاح مراقبة إن كانت هناك أعراض جانبية بعد إعطاء المتطوعين للتجارب جرعة ثانية.