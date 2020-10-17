شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تعلن مقتل 12 مدنياً وإصابة 40 في قصف على مدينة جانجا والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020 قالت أذربيجان اليوم السبت إن 12 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين في مدينة جانجا جراء قصف من قوات أرمينية.

Advertisements وذكر مكتب المدعي العام أن قذيفتين سقطتا على مبنيين سكنيين في ثاني كبرى مدن البلاد. ولم يرد بعد تعقيب من أرمينيا.

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