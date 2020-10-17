اليمن.. مقتل طفل أثناء عبثه بقطعة سلاح بوادي حضرموت

السبت 17 أكتوبر 2020

أفادت مصادر مقٌتل طفل في وادي حضرموت، برصاصة أثناء عبثه بقطعة سلاح.



وقالت المصادر، إن طفلاً لا يتجاوز التاسعة من عمره من أهالي منطقة خمور، التابعة لمديرية شبام بوادي حضرموت، كان بحوزته قطعة سلاح تابعة لأحد أقربائه، قبل أن تنطلق منه رصاصة قاتلة أودت بحياته فوراً.

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وبحسب المصادر فقد تزايدت حوادث القتل بسبب العبث بالسلاح في مختلف المناطق اليمنية مخلفة المئات من الضحايا اغلبهم اطفال.

وتعد ظاهرة اللعب بالسلاح من قبل الاطفال ظاهرة مقلقة، تترتب عليها حوادث اليمة، لا سيما في ظل الانتشار الكبير للسلاح بين أوساط المواطنين خلال السنوات الخمس الماضية خاصة في ظل استمرار الحرب المفتعلة من قبل المليشيات الحوثية اثر انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014م