إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مرحليا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين

السبت 17 أكتوبر 2020

توقع إسرائيل والبحرين غدا الأحد اتفاقا مرحليا ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، يتضمن فتح سفارتين.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين سوف يرأس الوفد الإسرائيلي-الأمريكي المشترك المقرر وصوله الى المنامة غدا الأحد، حيث تقام مراسم التوقيع.

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وغادر وفد أمريكي برئاسة منوتشين واشنطن الليلة الماضية في طريقه الى الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات.