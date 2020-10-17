- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في سويسرا تصل إلى 74 ألفا و422 حالة والان مع التفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2020
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 74 ألفا و422 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 2122 وفاة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 50 ألفا و500 من المصابين حتى صباح السبت.
وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل حوالي 33 أسبوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في سويسرا تصل إلى 74 ألفا و422 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.