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إصابات كورونا في سويسرا تصل إلى 74 ألفا و422 حالة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 17 أكتوبر 2020

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 74 ألفا و422 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

 

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وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 2122 وفاة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 50 ألفا و500 من المصابين حتى صباح السبت.

 

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل حوالي 33 أسبوعا.

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