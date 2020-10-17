توقيف 5 أشخاص جدد على خلفية حادث الطعن في باريس

السبت 17 أكتوبر 2020

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، توقيف 5 أشخاص جدد على خلفية حادث الطعن في شمال غرب باريس حيث قُطع رأس أستاذ تاريخ، الجمعة، على يد مهاجم أردته الشرطة.



وقالت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق، إن الرجل الذي تعرض لاعتداء مميت قرب باريس، الجمعة، أستاذ تاريخ عرض مؤخرا رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.

ويتعامل القضاء الفرنسي مع الهجوم على أنّه "حادث إرهابي"، وهو يتزامن مع محاكمة متواطئين مفترضين مع مهاجمي صحيفة "شارلي إيبدو" عام 2015.

كما يأتي عقب أسابيع قليلة من هجوم شنه رجل وأدى إلى جرح شخصين ظن أنهما يعملان في الصحيفة.

Advertisements

ولقي منفذ هجوم الجمعة مصرعه متأثرا بجراحه بعدما أطلقت الشرطة النار عليه قرب موقع الحادث غير البعيد عن المعهد الذي تدرّس فيه الضحية.

وأعلنت الرئاسة أن الرئيس إيمانويل ماكرون توجه، مساء الجمعة، إلى كونفلان سانت أونورين في شمال غرب باريس حيث قُطع رأس أستاذ تاريخ بعد الظهر على يد مهاجم أردته الشرطة.

وكان ماكرون زار سابقاً خلية الأزمة التي شُكّلت بعد الحادثة في وزارة الداخلية،

وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها فتحت تحقيقاً فوراً بتهمة ارتكاب "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي" وتشكيل "مجموعة إجرامية إرهابية".