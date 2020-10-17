شكرا لقرائتكم خبر عن 235 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسئولين قولهم إن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين من هم دون سن العاشرة ومن فوق سن 90.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو حتى الآن 28 ألفا و839 إصابة.
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