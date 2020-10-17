شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ شهر والان نبدء بالتفاصيل
وذكر تقرير المركز اليومي - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الحالة كانت من بين مواطنين اثنين من ميانمار، يعيشان بالقرب من حدود تايلاند مع ميانمار، حيث ارتفعت الإصابات هناك في الآونة الأخيرة.
وأفاد المركز، في بيان له، بأنه تم إجراء الفحوص للحالتين يوم 13 أكتوبر، ولم تظهر عليهما أي أعراض، لكن النتائج كانت إيجابية.
كانت آخر حالة محلية معروفة شهدتها تايلاند في أوائل سبتمبر الماضي.
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