الارشيف / اخبار العالم

تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ شهر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ شهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز إدارة جائحة في تايلاند، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ أكثر من شهر.

وذكر تقرير المركز اليومي - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الحالة كانت من بين مواطنين اثنين من ميانمار، يعيشان بالقرب من حدود تايلاند مع ميانمار، حيث ارتفعت الإصابات هناك في الآونة الأخيرة.

وأفاد المركز، في بيان له، بأنه تم إجراء الفحوص للحالتين يوم 13 أكتوبر، ولم تظهر عليهما أي أعراض، لكن النتائج كانت إيجابية.

كانت آخر حالة محلية معروفة شهدتها تايلاند في أوائل سبتمبر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا