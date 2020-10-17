شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 6410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و109 وفيات. وأوضح مجلس الأمن القومي في أوكرانيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 293641 حالة، منها 5517 حالة وفاة.

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