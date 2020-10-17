القبض على قيادي بارز بـ'داعش' وثلاثة من معاونية في بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذاً لها بعد عمليات التحرير، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لمايسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونية في منطقتي الدورة و حي الجامعة ضمن محافظة بغداد".واصافت ان "المعتقلين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة"، مبينا ان "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بإنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك".

واكدت الوكالة انه تم "إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".