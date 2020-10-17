المتظاهرون يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

وقال مراسل الخليج 365، إن عدداً من الأشخاص الذين تظاهروا صباح اليوم، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، أقدموا على اقتحامه على الرغم من تواجد قوات مكافحة الشغب.

ورفع المتظاهرون صوراً لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا بضربة جوية نفذتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد، في كانون الثاني الماضي.