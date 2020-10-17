العشرات يتظاهرون أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات تظاهروا، صباح اليوم، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، مبيناً أن المتظاهرين رددوا هتافات مؤيدة لهيئة الحشد الشعبي.

وأضاف أن المتظاهرين نددوا بما وصفوه بـ"إساءات هوشيار زيباري"، القيادي في الحزب ووزير الخارجية الأسبق، التي قالوا إنه وجهها للحشد خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها مؤخراً.